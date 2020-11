Covid-19-Patienten Video gibt Einblick in Behandlung auf Intensivstation

Mithilfe eines Schauspielpatienten haben Ärzte gemeinsam mit Studenten der Humanmedizin und Intensivpflegekräften in einem Nachbau einer Intensivstation die Behandlung eines Covid-19-Patienten nachgestellt. Das Video zeigt laut Mitteilung der Medizinischen Fakultät Tübingen die intensivmedizinische Behandlung eines jungen Mannes, der drei Tage nach einem positiven Coronatest zunehmend unter Atemnot leidet. Simuliert werde der realistische Weg eines Covid-19-Patienten, der intubiert, mit den notwendigen Zugängen versorgt wird und eine künstliche Sauerstoffanreicherung des Blutes mithilfe einer ECMO-Therapie erhält.

Während sich das Intensivteam, bestehend aus Pflegekräften, ärztlichem Personal, Physiotherapeuten und Cardiotechnikern, um den Erhalt der körperlichen Funktionen kümmert, komme es bei dem Patienten zu einer langsamen Erholung der Lungenfunktion.

Video öffentlich zugänglich

Das Video wird in Vorlesungen eingesetzt, dient aber auch zur Aufklärung der Öffentlichkeit. “Wie die Behandlung von Covid-Patienten auf der Intensivstation tatsächlich aussieht, ist für viele Menschen nur schwer vorstellbar. Gerade deswegen sind diese Bilder so wertvoll und eindrücklich”, erklärt Michael Schlotterer, Bereichsleitung Pflege in der Anästhesie und Intensivmedizin. „Tägliche Neuinfektionen, verfügbare Intensivbetten, Anzahl der Beatmungsgeräte: In der Öffentlichkeit geht es häufig nur um diese harten Fakten”, sagt Helene Häberle, Leitende Oberärztin der Intensivstation. „Die Leistung des Einzelnen und die große Verantwortung des ärztlichen und pflegerischen Personals, verliert man leider manchmal aus den Augen.“

Das Lehrvideo ist öffentlich zugänglich auf dem YouTube-Kanal der Sectio Chirurgica: