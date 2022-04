Traube Tonbach in Baiersbronn Familie Finkbeiner gewährt exklusive Einblicke in das neue Stammhaus

Endlich ist es so weit: Am 8. April öffnet die "neue" Traube Tonbach nach dem Brand vor mehr als zwei Jahren ihre Tore. Bereits einen Tag vor Wiedereröffnung geben die Junior-Chefs, Sebastian und Matthias Finkbeiner, einen exklusiven Einblick in die neuen Räumlichkeiten.