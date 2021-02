Covid-19-Aktion in St. Georgen Guido Eichenlaub organisiert Schnelltest-Tag mit dem DRK

"Ich finde, vieles in der Corona-Politik ist nicht wirklich durchdacht – das fängt schon bei den Geschäftsschließungen an", erklärt der Inhaber des Optiker- und Juweliergeschäfts Eichenlaub. "Man gibt so viel Geld aus in dieser Corona-Krise – aber es scheitert daran, dass man den Menschen die Gelegenheit gibt, sich testen zu lassen." Für Eichenlaub ist daher klar: Es muss an der Ursache angesetzt werden. Man rede über Impfstoffe und Medikamente, die noch nicht zur Verfügung stünden – anstatt auf Früherkennung zu setzen, findet er.

Das sollte sich, wenn es nach Eichenlaub geht, ändern. Am Samstag können daher alle, die sich testen lassen möchten, in den Wintermantelsaal des DRK in der Spittelbergstraße kommen. Im Fünf-Minuten-Takt sollen hier den ganzen Samstag über Schnelltests durchgeführt werden.

Als Vorbild dienen die Städte Tübingen und Donaueschingen, die bereits eine solche Aktion umgesetzt haben. Der Unterschied: Dort standen keine Privatinvestoren dahinter, Testwillige mussten die Untersuchung daher auch selbst bezahlen. Wenn es nach Menzel und Eichenlaub geht, sollten diese aber kostenlos sein. "Wir wollen, dass es möglichst für jeden machbar ist, um die Hemmschwelle zu senken", erklärt Eichenlaub.

So werden Eichenlaub und Menzel sowohl die Tests sponsern, als auch das Rote Kreuz, das die Aktion ehrenamtlich durchführt, mit einer Spende unterstützen. Wichtig sei, betonen die Initiatoren, dass man sich für Samstag anmelde. "Damit es keine Massenaufläufe gibt", erläutert Eichenlaub.

"Wir wollen doch alle wieder in eine gewisse Normalität kommen"

Den beiden St. Georgenern liegt ihr Einsatz am Herzen: "Wenn viele mitmachen, hat man die Chance, die Inzidenzzahlen zu senken", ist Menzel überzeugt. "Das ist wichtig, denn wir wollen doch alle wieder in eine gewisse Normalität kommen."

Getreu dem Motto "St. Georgen macht’s vor" hoffen die Sponsoren darauf, dass auch andere Kommunen mit ähnlichen Aktionen nachziehen.

Dass der Test nur eine Momentaufnahme wiedergibt, ist Menzel und Eichenlaub bewusst. "Aber wenn man möglichst viele Menschen erreicht, könnte man da den Hebel ansetzen", findet Menzel. Und Eichenlaub meint: "Irgendwo muss man einfach anfangen." Er würde sich freuen, wenn kein einziger positiver Fall dabei wäre, sagt der Juwelier und betont: "Dann hätte es sich erst recht gelohnt, dann hätten wir es richtig gemacht."

Mit der Aktion wolle er ein Zeichen setzen, sagt Eichenlaub. Er hofft, dass andere St. Georgener seinem Beispiel folgen werden – so dass es in Zukunft weitere solcher Initiativen geben kann.

Die Test-Aktion findet am Samstag, 6. Februar, zwischen 10 und 17 Uhr im Wintermantelsaal des Deutschen Roten Kreuzes in der Spittelbergstraße 7 statt. Für einen Test ist eine Anmeldung dringend erforderlich. Diese kann unter der Telefonnummer 07724/6422 erfolgen. Die Frist hierfür ist Freitag, der 5. Februar.