„Bad Bug“ sind zurück: Nach mehrjähriger Pause und abermaligem Wechsel in der Besetzung will die sechsköpfige Coverband heute, Samstag, mit einem Heimspiel im „Jack-Inn“ das Wiedersehen mit ihren Fans und allen, die es vielleicht noch werden , feiern.

Dabei gaben „Bad Bug“ 2017 sogar schon einmal ein Abschiedskonzert. Damals verließen die Sängerinnen Manuela Armbruster und Doro Geiger die Band. 2019 stand Michael Ruopp erstmals als „Bad Bug“-Sänger auf der Bühne.

Oft kam’s seither nicht dazu: „Durch die Wechsel in der Band und durch Corona war der letzte größer Gig beim ‚Fungum’-Jubiläum 2019“, blickt Ruopp zurück. Im Dezember 2023 habe es „einen kleinen Gastauftritt“ in Ruopps Heimat Münsingen beim Benefiz-Konzert „Coming Home for Christmas“ gegeben. „Danach haben wir uns auf die Probenarbeit konzentriert und wollen natürlich jetzt wieder öfter auftreten.“

Dabei sind mit Gitarrist Steffen Schulz-Doll und Sängerin Doris Schmid gleich zwei neue Gesichter. „Steffen ist für Arne Schmidbauer zu ‚Bad Bug’ gekommen und Doris bringt mit ihrem Gesang eine neue Vielfalt mit in die Band“, erklärt Ruopp. Stilistisch bleibe es wie von „Bad Bug“ gewohnt bei einer großen Portion „AC/DC“ und „Airbourne“. Aber auch Bon Jovi und „ZZ Top“-Songs finden sich in der Setliste. Konzertbeginn ist um 21 Uhr im „Jack-Inn“, Hauptstraße 34a. Der Eintritt ist frei.