Die Konzert- und Veranstaltungsagentur Karo Events hat für die „Cover Nights“ am Freitag, 1., und Samstag, 2. August, ein Programmpaket mit hochkarätigen Cover-Bands geschnürt.

Eine Zeitreise in die 1980er-Jahre verspricht am Freitag, 1. August, ab 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) die Musik der norwegischen Pop-Gruppe A-ha und der britischen Synth-Rock-Gruppe Depeche Mode. Gespielt werden die Hits von den Cover-Bands Manhatten Skyline und Remode.

Manhatten Skyline

Die Band A-ha hat seit ihrer Gründung im Jahr 1982 elf Studioalben veröffentlicht und mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Zu ihren größten Hits zählen „Take on Me“, „The Sun Always Shines on T.V.“, „The Living Daylights“, „Stay on These Roads“, „Crying in the Rain“, „Summer Moved On“ und „Foot of the Mountain“.

Das Beste aus über drei Jahrzehnten Musik der norwegischen Erfolgsband hält nun Manhattan Skyline in abendfüllender Länge bereit, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Zu erleben sei ein hochwertiges Programm der schönsten A-ha Songs aus den frühen 80ern bis heute.

Remode

Depeche Mode sind Giganten des Synthie-Pop, deren Live-Energie nur schwer das Wasser zu reichen ist. Der Formation Remode aus Bielefeld gelingt es mit ihren Live-Shows jedoch, ihre Vorbilder nicht einfach nur zu covern, heißt es weiter. Mit ihrer Bühnenpräsenz und Authentizität kitzeln sie laut Ankündigung genau die Emotionen aus ihrem Publikum heraus, die man sonst wohl nur vom Original kennt.

Die Konzerte von Remode sind aufwendig gestaltet und mitreißende Rockshows, heißt es weiter. Über die LED-Wall flimmern auf die Musik abgestimmte Visuals und die Band liefert eine raue Liveshow ab. Auf der Setlist fehle keiner der großen Depeche Mode-Hits: von „People Are People“, „Personal Jesus“ und „Wrong“ bis hin zu „Just Can’t Get Enough“ und „Enjoy The Silence“ bleibt laut Mitteilung kein Wunsch unerhört.

Am Samstag, 2. August, kommen die Fans der Musik der Bands Imagine Dragons und Linkin Park auf ihre Kosten. Die Hits der beiden Gruppen werden dargeboten von den Cover-Bands Radio Active und Living Theory. Los gehts um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Radioactiv

Mit Radioactive kommt die volle Power und Emotion der Imagine Dragons auf die Bühne, heißt es weiter. Die Tribute-Band feiert die bekannten Rock-Hits und die packende Energie der Imagine Dragons und bringe diese eindrucksvoll und authentisch live zu ihrem Publikum: Von mitreißenden Hymnen wie „Radioactive“ und „Believer“ bis hin zu gefühlvollen Songs wie „Demons“ und „Whatever It Takes“.

Living Theory

Living Theory, die laut Veranstalter ultimative Linkin Park Tribute Band, bringt den einzigartigen Sound und die kraftvolle Energie der kalifornischen Rock-Ikonen live auf die Bühne. Mit exklusiven Konzerten in Deutschland und einer stetig wachsenden Fangemeinde tourt Living Theory mittlerweile europaweit und begeistert ihr Publikum mit ihrer Hommage an die Band um Chester Bennington und Mike Shinoda. Living Theory fängt die Intensität und Emotion von Linkin Park bis ins Detail ein – von Klassikern wie „In the End“ und „Numb“ bis hin zu kraftvollen Tracks wie „One Step Closer“ und „Faint“, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Karten kosten pro Abend 24,90 Euro und sind im Vorverkauf unter der Tickethotline 07641/96 28 28 40 (Ortstarif) sowie auf der Internetseite www.karoevents.de erhältlich.