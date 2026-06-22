Coup in Ichenheim: Michael Herhalt holt sich den Titel bei südbadischer Meisterschaft

Der Reiter aus Herbolzheim hat bei den „Ichenheim Classics“ den Titel des südbadischen Meisters abgeräumt. Dafür genügte ihm ein vierter Platz. Er überholte eine Lahrerin.
Pferdesport vom Feinsten gab es an fünf Tagen bei den „Ichenheim Classics“. Ein hochklassiges Teilnehmerfeld maß sich mit 488 Pferden in 43 Prüfungen um die südbadischen Meistertitel im Spring- und Dressurreiten. Gewertet wurde in jeweils fünf Altersklassen, wobei vor allem die sehr spannenden Finalprüfungen am Sonntag die Reihenfolge noch einmal kräftig durcheinanderwirbelten. Der gastgebende Reiterverein Ichenheim erhielt mit seiner großen Helferschar für die meisterliche Organisation dieses Mammut-Events sehr viel Lob von den Teilnehmern und Richtern und auch die Zuschauer kamen trotz des schwülwarmen Freibadwetters in großer Zahl.