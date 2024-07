7 Unbeeindruckt vom wechselhaften Wetter am Wochenende gingen diese Sportler bei der Country-Touren-Fahrt auf die Strecke. Foto: Horst Schweizer

223 Radfahrer haben am Sonntag an der Albstädter Country-Touren-Fahrt teilgenommen – halb so viele wie im Vorjahr. Es kamen insgesamt 13 705 Radkilometer zusammen; der Erlös aus Teilnahmegebühr und Spenden wird einem guten Zweck zugeführt.









Schwüle Hitze am Samstag, Sturm und Regen in der Nacht zum Sonntag, dazu eine nicht allzu sommerliche Wetterprognose – die Kombination dürfte so manchen, der eigentlich „Stammgast“ ist, von einer Teilnahme an der Country-Touren-Fahrt abgeschreckt haben.