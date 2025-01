Country-Star: Medien: Carrie Underwood tritt bei Trumps Amtseinführung auf

1 Underwood ist eine der bekanntesten Country-Musikerinnen in den USA. (Archivbild) Foto: John Amis/FR69715 AP/dpa

Washington - Countrysängerin Carrie Underwood ("Before He Cheats") tritt Medienberichten zufolge bei der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donal Trump auf. Die 41-Jährige werde am kommenden Montag am Kapitol in der US-Hauptstadt Washington das Lied "America the Beautiful" singen, berichtete unter anderem das Portal Axios unter Berufung auf Trumps Team. Underwood, die 2005 die vierte Staffel der Castingshow "American Idol" (das US-Vorbild von "Deutschland sucht den Superstar") gewann, zählt heute zu den bekanntesten Country-Musikerinnen in den USA.