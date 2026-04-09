Country Club Albstadt: Kein Tanz im Gleichschritt mehr – Verein aufgelöst

Vor einem Jahr konnten Vorstandsämter beim Country Club Albstadt nicht mehr besetzt werden und deshalb wurde die Auflösung beschlossen. Der Verein ist Geschichte. Nach 30 Jahren.
Grund zur Freude wird die Stadtverwaltung nicht haben, auch wenn laut Satzung des Country Clubs Albstadt nach Auflösung etwaige Kassenbestände an die Stadt übergehen sollen. Der finanzielle Gewinn dürfte sich in absolut überschaubaren Rahmen halten, musste der Albstädter Verein doch laut Kassiererin Nadine Kebelus regelmäßig Miete und Nebenkosten für das Vereinsheim in Truchtelfingen bezahlen. Für die gesamte Stadt dürfte es eher ein großer Verlust sein, dass es innerhalb der Vereinslandschaft jetzt eine Organisation weniger gibt.