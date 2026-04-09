Country Club Albstadt: Kein Tanz im Gleichschritt mehr – Verein aufgelöst

Grund zur Freude wird die Stadtverwaltung nicht haben, auch wenn laut Satzung des Country Clubs Albstadt nach Auflösung etwaige Kassenbestände an die Stadt übergehen sollen. Der finanzielle Gewinn dürfte sich in absolut überschaubaren Rahmen halten, musste der Albstädter Verein doch laut Kassiererin Nadine Kebelus regelmäßig Miete und Nebenkosten für das Vereinsheim in Truchtelfingen bezahlen. Für die gesamte Stadt dürfte es eher ein großer Verlust sein, dass es innerhalb der Vereinslandschaft jetzt eine Organisation weniger gibt.

Der Country Club Albstadt, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1994 die Pflege und Förderung der amerikanischen Kultur auf die Fahnen geschrieben hat, besteht nicht mehr. Der Verein hat sich aufgelöst. Es konnten schlichtweg keine Vorstandsämter mehr besetzt werden, wie die langjährige ehemalige Kassiererin mitteilt. Viele Jahre lang war ihr Vater Kurt Kilian, der im nächsten Jahr seinen 70. Geburtstag feiern kann, Vorsitzender. Ihm folgte ab 2019 Robert Sos, der allerdings beruflich sehr eingespannt war und deshalb mangels Zeit seinen Posten abgeben musste. Im Januar 2025 fanden dann die Neuwahlen statt. Auch Vize Gerald Förster gab sein Amt ab. Es galt also, die Vorstandsämter wieder für zwei Jahre zu besetzen. Fortan führte Dieter Kebelus den Country Club Albstadt an und als zweite Vorsitzende wurde Jeanette Neugebauer ins Amt gewählt.

Zeitliche Belastung

Ein neues Vorstandsduo sollte den Verein, der vor allem viele Anhänger im Line Dance hatte und „Country Nights“ veranstaltete, in die Zukunft führen. Nadine Kebelus, die Tochter des langjährigen Vorsitzenden Kurt Kilian, erläuterte unserer Redaktion gegenüber, dass beide Funktionäre bis zu ihrer Wahl in die höchsten Posten noch keinerlei Vorstandserfahrung hatten und sich deshalb wahrscheinlich nicht bewusst waren, welche Arbeit und Zeiterfordernisse ein Vorstandsamt mit sich bringt. Und so kam es im April 2025 zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, da sowohl der Vorsitzende als auch die Stellvertreterin verlautbaren ließen, sie werden aus beruflichen und privaten Gründen von ihren Ämtern zurücktreten. Nur drei Monate nach ihrer Wahl.

So standen vor einem Jahr also wieder Neuwahlen auf der Tagesordnung. Nur dieses Mal wollte sich keiner für die wichtigen Posten finden. Niemand aus dem 51 Mitglieder zählenden Verein habe sich zur Übernahme eines Vorstandsamtes zur Verfügung stellen, weshalb der Country Club Albstadt fortan nicht mehr geschäftsfähig war, so Nadine Kebelus. Sie vermutet, dass die Line Dancer sich anderen Vereinen in Balingen, Frommern oder Bisingen anschließen werden, falls dies nicht schon geschehen sei. Claudia Förster, die bis zuletzt im Beirat saß, trifft sich inzwischen in einem kleinen Kreis mit Line Dancern, mit denen sie freundschaftlich verbunden ist. Auch sie ist äußerst traurig darüber, dass es den Country Club Albstadt nun nicht mehr gibt. Sowohl sie als auch Nadine Kebelus mussten feststellen, dass sich die jüngeren Leute einfach nicht mehr dazu bewegen lassen, Verantwortung für einen Verein zu übernehmen.

Hoher Altersschnitt

Die bisherigen Mitglieder waren zwischen 45 und 75 Jahre alt. Und wie auch in anderen Vereinen wollen die Funktionäre irgendwann die Führung in jüngere Hände abgeben. Aber diese „Jungen“ müssen sich eben erst einmal finden. Aus verschiedenen Vereinen wurden schon Befürchtungen geäußert, es werde vielleicht irgendwann einmal nicht mehr weitergehen, weil die Ehrenamtlichen fehlen, die sich für die Gruppe einsetzen. Entsprechendes Bedauern haben Förster und Kebelus schon von allen Seiten gehört. Nun denn, es hilft nichts. Die beliebte Country Night hat in der Festhalle in Ebingen im April 2025 definitiv ihr Ende gefunden. Und der Country Club Albstadt leider ebenfalls.

Gründung des Vereins

Register

Eingetragen ins Vereinsregister wurde der Country Club Albstadt im Jahr 1997, gegründet wurde er aber schon im Jahr 1994.