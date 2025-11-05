Cortenstahl in Ortsmitte: Cortenstahl in Zimmern sorgt für Diskussionen

Befürchtung nicht geteilt

Neben der Optik war für die Cortenstahl - Gegner eine mögliche Verschmutzung der Pflastersteine ein Argument gewesen. Diese Befürchtung war vom Planer jedoch nicht geteilt worden. Gemeinderätin Beate Engler griff diese Thematik in der jüngsten Gemeinderatssitzung wieder auf. Unter den Abfallbehältern seien Rostflecken festzustellen, berichtete sie und verwies in diesem Zusammenhang auf die Bedenken von Ingrid Balke. Diese hatte Cortenstahl von Anfang an abgelehnt. Engler wollte von Bauamtsleiter Georg Kunz wissen, warum es doch zu Flecken auf dem Pflaster gekommen sei. Er könne sich nur vorstellen, dass beim Einbauen der Behälter die Bildung der Rostschicht (Patina) noch nicht abgeschlossen gewesen sei, erklärte. Er werde bei der ausführenden Firma nachfragen.﻿