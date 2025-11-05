Cortenstahl in Ortsmitte: Cortenstahl in Zimmern sorgt für Diskussionen

Die rostigen Abfallbehälter in der Ortsmitte in Zimmern spalten die Meinung. Während manche den rostigen Baustahl ästhetisch finden, kritisieren andere seine Optik.
Am Cortenstahl – dieser Werkstoff wurde bei der Neugestaltung der Zimmerner Ortsmitte (Abfallbehälter, Pflanztröge) verwendet - scheiden sich allgemein die Geister. Für die einen hat der besondere Baustahl aufgrund seiner Rostpatina eine ästhetische Optik. Bildhauer verwenden oft Cortenstahl. Andere wiederum äußern sich abfällig über den rostigen Charakter. Sie sprechen von einem „verrosteten Gegenstand“ und können dem Material nichts abgewinnen. Unbestritten ist jedoch: Die stabile Rostschicht schützt vor weiterer Korrosion und trägt zur Langlebigkeit des Stahls bei. Bereits bei der Entscheidung für diesen besonderen Werkstoff hatte es im Zimmerner Gemeinderat kontroverse Diskussionen gegeben.