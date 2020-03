Coronavirus Zweiter Todesfall in Baden-Württemberg

"Der zweite im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehende Todesfall im Land und einige infizierte Menschen, die derzeit mit schwerem Krankheitsverlauf auf Intensivstationen liegen, zeigen eindringlich, wie ernst die Situation für unser Gesundheitswesen ist. Und dass wir alles in unsere Macht Stehende dafür tun müssen, um gerade die besonders gefährdeten vulnerablen Gruppen wie chronisch kranke, pflegebedürftige und ältere Menschen vor dem Virus zu schützen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von höchster Dringlichkeit."

Am Donnerstag hatte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mitgeteilt, dass ein 67-jähriger Mann aus dem Rems-Murr-Kreis an den Folgen des Coronavirus gestorben ist.