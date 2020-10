Coronavirus Zollernalbkreis erreicht Vorwarnstufe

Allein seit Dienstag sind 14 weitere Infizierte dazugekommen: Fünf in Balingen, drei in Meßstetten, zwei in Albstadt sowie je einer in Geislingen, Haigerloch, Rosenfeld und Schömberg. Derzeit gibt es im Zollernalbkreis 88 registrierte Infektionsfälle. Vier Patienten werden im Zollernalb-Klinikum wegen Covid-19 behandelt.