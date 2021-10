Massive Behinderungen vor Balingen Lange Staus in den Morgenstunden - Verbesserungen in Sicht?

Wer sich am Montagmorgen auf den Weg zur Arbeit machte oder einen anderen Termin im Auge hatte und sich dafür auf den Bundesstraßen 463 oder B 27 in Richtung Balingen aufmachte, der musste Geduld aufbringen. Der Grund: Straßenbauarbeiten. Das Landratsamt kündigt Verbesserungen an.