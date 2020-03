Coronavirus-Vorratskauf Das sollten Sie Zuhause haben

Am wichtigsten ist es, dass ausreichend Getränke vorhanden sind. So kann ein Mensch laut BBK unter Umständen drei Wochen ohne Nahrung auskommen, aber nur vier Tage ohne Flüssigkeit.

Auf der Internetseite www.ernaehrungsvorsorge.de/private-vorsorge/notvorrat/vorratskalkulator/ können Sie in einem Vorratskalkulator Ihren persönlichen Bedarf berechnen.

Indes sollten Sie nach Empfehlung des BBK nicht nur Essen und Trinken Zuhause haben. Auch eine Hausapotheke, eine Ausrüstung für den Fall eines Stromausfalls (warme Kleidung, Kerzen, Taschenlampen, Batterien, Streichhölzer oder Feuerzeuge, Campingkocher), Hygieneartikel, ein Rundfunkgerät und griffbereites Notfallgepäck sind ratsam.

Auch wenn zwischenzeitlich einige Regale in den Supermärkten leer sind, drohen nach Einschätzung des Handels keine Engpässe. Mehr dazu lesen Sie hier.

