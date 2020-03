Coronavirus Vor allem Frauen sagen ihre Dates ab

Die Dating-App Jaumo hat eine Umfrage bei mehr als 33.000 Nutzern in Deutschland, Österreich, Schweiz, USA und Großbritannien gestartet. Eines der Ergebnisse: Immer mer Frauen sagen Dates ab.

In Deutschland nehmen trotzdem noch drei Viertel der befragten Frauen ihre Verabredungen wahr - trotz Infektionsgefahr. In den anderen Ländern verzichten jeweils rund die Hälfte der Nutzerinnen auf ein Treffen, in Großbritannien sind es sogar 72 Prozent. Dort wollen allerdings 88 Prozent der befragten Männer nicht auf ein Date verzichten.