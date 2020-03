Coronavirus Schulen und Kindergärten im Land schließen

Die baden-württembergische Landesregierung beschloss die Maßnahme am Freitag bei einer Sondersitzung des Kabinetts. In Baden-Württemberg besuchen derzeit rund 1,5 Millionen Schüler allgemeinbildende oder berufliche Schulen. Rund 444.000 Kinder wurden 2019 in Kindertageseinrichtungen betreut. Allerdings sollten Großeltern nicht als Kinderbetreuer eingesetzt werden, um ältere Menschen nicht zu gefährden.

Schließung ab kommenden Dienstag

Die Schließung erfolge deshalb erst am Dienstag, um einen "geordneten Übergang" zu ermöglichen, so Kultusministerin Susanne Eisenmann. Sie spricht von "drastischen Maßnahmen". Es sei "das letzte aller Momente", aber unbedingt notwendig. Details über anstehende Prüfungen würden noch besprochen.

Die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung seien dringend nötig, damit sich in den kommenden Wochen in Baden-Württemberg nicht Zehntausende infizierten. Kultusministerin Eisenmann hatte sich bislang gegen pauschale Schulschließungen ausgesprochen und die Forderung des Philologenverbands nach einer präventiven Schließung aller Schulen als "unverantwortlich" bezeichnet.

Die Zahl der Infizierten im Land stieg bis Donnerstagabend auf 454. Nach einem 67-Jährigen ist ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Es handele sich um einen 80-Jährigen aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen), der in einer Klinik behandelt wurde und positiv auf das neuartige Virus getestet worden war, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Der Mann sei der zweite Tote in Zusammenhang mit der Pandemie in Baden-Württemberg.

Eventuell stünden nach den Osterferien erste anti-virale Medikamente bereit, kündigte Manne Lucha (Grüne), Minister für Soziales und Integration, an. Derzeit allerdings gäbe es keine Alternativen zu den ergriffenen Maßnahmen.

Appell des Ministerpräsidenten

Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sollten dem Ministerpräsidenten zufolge möglichst zu Hause bleiben, Mitarbeitern wird empfohlen, soweit möglich ins Homeoffice zu wechseln.

Die ergriffenen Maßnahmen seien mit Zumutungen verbunden, erklärt Thomas Strobl (CDU), stellvertretender Ministerpräsident. Deshalb müssten Sozialkontakte weitgehend eingeschränkt werden.

Allerdings ist das Land aus Sicht des Elternbeirates auf allgemeine Schulschließungen absolut nicht vorbereitet. "Wir haben keine Möglichkeiten, auf digitale Bildungsangebote auszuweichen, weil wir nach wie vor in der Steinzeit sind", sagte der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Carsten Rees, der Deutschen Presse-Agentur. "Nachdem die Bildungsplattform ella zusammengebrochen ist, stehen wir saublöd da."

Die Schließung aller Schulen und Kindergärten im Land hätte nach Ansicht der Gymnasiallehrer deutlich früher beschlossen werden müssen. "Das Bewusstsein für den Ernst der Lage ist bei der Landesregierung erst langsam gereift", sagte Ralf Scholl, der Vorsitzende des Philologenverbands Baden-Württemberg. Die Schulen hätten zu lange für sich und unterschiedlich entschieden.