Da ist er, der zweite Strich. Plötzlich zeigt der Corona-Schnelltest des Kindes eine zweite Linie an. Positiv. Ein zweiter Schnelltest an einer Teststation oder ein PCR-Test bestätigen es: Das Kind ist infiziert. Was jetzt?

Müssen jetzt alle Familienmitglieder in Quarantäne?

Nicht unbedingt. Es kommt auf den Impfstatus an. In Quarantäne müssen laut dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 7. Januar nur Familienmitglieder, die nicht geboostert oder vor Kurzem genesen sind oder deren Zweitimpfung noch nicht länger als drei Monate zurückliegt.

Auf wen das nicht zutrifft, der muss zehn Tage in Quarantäne. Allerdings können sich Kita- und Schulkinder mit einem negativen Schnelltest von einer offiziellen Corona-Teststelle schon nach fünf Tagen aus der Quarantäne freitesten. Ungeimpfte Geschwisterkinder können also nach fünf Tagen zurück in die Kita oder die Schule – immer vorausgesetzt, sie haben sich nicht infiziert.

Nicht frisch geimpfte, geboosterte oder frisch genesene Familienmitglieder können nach sieben Tagen mit einem negativen Schnelltest von einer offiziellen Teststation ihre Quarantäne vorzeitig beenden.

Auch wenn sich im Verlauf noch mehr Familienmitglieder infiziert haben, können sie nach dem siebten Tag ab positivem Testergebnis einen Corona-Schnelltest an einer offiziellen Teststelle machen. Ist der negativ, ist damit ihre Isolation beendet.

Bis die zehntägige Quarantänefrist abgelaufen ist, sollte man den Nachweis über diesen negativen Test stets bei sich haben.