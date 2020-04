Coronavirus Mehr als 20.000 Infizierte in Baden-Württemberg

Das sind 742 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium am Montagabend in Stuttgart mitteilte (Stand: 16 Uhr). Das Durchschnittsalter beträgt 50 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 102 Jahren.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 427. Unter den Verstorbenen waren 274 Männer und 152 Frauen, ein Todesfall ohne Angabe zum Geschlecht. 63 Prozent der Todesfälle waren 80 Jahre oder älter.