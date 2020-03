Coronavirus Lieferservice gefragt, Restaurants und Hotels leiden

Auch Wolfgang Frey, stellvertretender Dehoga-Vorsitzender im Kreis Calw, berichtet, dass die Situation im Hotel- und Gastronomiegewerbe aktuell dramatisch sei. Alleine in seinem eigenen Hotel seien an einem Tag die Hälfte aller Übernachtungen für die letzten beiden Märzwochen storniert worden. "Sowas habe ich noch nie erlebt. Die Leute drehen durch." Ähnliches erlebt gerade auch Bärbel Höfler, stellvertretende Dehoga-Vorsitzende im Schwarzwald-Baar-Kreis: "Sowohl Übernachtungen, als auch Tische in Restaurants werden gerade überall storniert. Die Bevölkerung ist durch das Coronavirus total verunsichert."

Auch in Rottweil mache man sich wegen der wegfallenden Touristen große Sorgen, weiß Rainer Gaiselmann, Dehoga-Vorsitzender im Kreis. Alleine durch die Schließung des Thyssenkrupp-Testturms fallen voraussichtlich einige Besucher der Stadt weg. Hotels und Restaurants müssen bereits viele Stornierungen verzeichnen. Außerdem sorge man sich in der ältesten Stadt Baden-Württembergs darum, dass bald ein Verbot für Restaurants und Co ausgesprochen werden könnte.

Im Zollernalbkreis seien bisher nicht nur größere Veranstaltungen, sondern auch Hochzeiten, Geburtstage und andere Familienfeste abgesagt worden, weiß Markus Holweger, Dehoga-Vorsitzender vor Ort. Die Gastronomie habe dort schätzungsweise 50 bis 80 Prozent Einbußen - genaue Zahlen werden in den kommenden Wochen jedoch erst erhoben. Holweger hofft auf Hilfe von der Politik, damit es im Hotel- und Gastronomiegewerbe bald wieder bergauf geht.