Coronavirus Können Haustiere Covid-19 übertragen?

Der neue Virus wurde bereits in geringen Mengen bei einem Hund in Hongkong nachgewiesen. Es gibt laut Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, jedoch keine Hinweise darauf, dass Hunde oder Katzen das Virus verbreiten könnten. Da die Besitzerin des Hundes in Hongkong positiv auf die Lungenkrankheit getestet wurde, ist laut FLI unklar, ob das Tier infiziert wurde oder ob es sich um eine passive Verunreinigung durch die Virusmengen in der Umgebung handelte. Der Vierbeiner zeigte außerdem keine Krankheitssymptome, steht aber zur Sicherheit unter Quarantäne.

Laut FLI gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass Hunde oder Katzen Covid-19 übertragen können. Diesen Standpunkt vertreten auch das European Centre for Disease Control (ECDC) und die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO).

Mangel an Desinfektionsmitteln

Das Kreistierheim Schwarzwald-Baar-Kreis bleibt vorerst trotzdem geschlossen - allerdings aus einem anderen Grund. Die Schließung soll die Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung schützen. "Bei uns sind teilweise auch bissige Hunde. Die können nicht von jedem versorgt werden", sagt Vögel.

Der Alltag ändert sich für die Tierheimmitarbeiter nicht. "Wir tragen immer Schutzkleidung und achten sehr auf Hygiene", sagt die Leiterin. Die Einrichtung hat stets einen Vorrat an Desinfektionsmitteln. "Für vier Wochen sind wir ausreichend eingedeckt."

Sollte es bis dahin jedoch keinen Nachschub geben, stehen die Mitarbeiter vor einem anderen Problem. "Viele verwilderte Katzen sind jetzt trächtig. Die Tiere haben FIP, Würmer und andere Krankheiten. Die Kitten müssen wir dann medizinisch versorgen und von Hand aufziehen. Wenn wir bis dahin keinen Nachschub an Desinfektionsmitteln bekommen, sterben die Tiere", erklärt Vögel.

Händewaschen nach Kontakt mit Tieren

Hygieneregeln sollten nicht nur bei Kontakt mit kranken Tieren eingehalten werden, sondern auch mit Haustieren, rät das FLI. Gründliches Händewaschen reiche jedoch aus. Eine Quarantäne für Haustiere empfiehlt das Institut jedoch nicht. Sollten Katzen oder Hunde Symptome zeigen, können sie auf das Virus getestet werden.

Da Haustierbesitzer in Quarantäne nicht mit den Vierbeinern Gassi gehen können, sollten sie Nachbarn, Bekannte oder Freunde bitten, dies zu übernehmen. In Nagold gibt es für solche Fälle sogar einen Futterservice für Tiere. Ist Frauchen oder Herrchen mit dem Coronavirus infiziert, sollte ein enger Kontakt mit Tieren vermieden werden. Dazu gehört beispielsweise das Abschlecken des Gesichts durch das Tier.

Das FLI hat auf seiner Homepage Informationen zur Rolle von Tieren beim Coronavirus zusammengestellt.