Coronavirus in Rottweil

1 Für Besucher gelten in der Helios-Klinik 3G und strenge Hygieneregeln. (Archiv) Foto: Otto

Die Frage ist berechtigt: Könnte ein Geimpfter, aber mit dem Corina-Virus infizierter Krankenhausbesucher das Virus einschleppen, wenn er sich nicht vorab testen lassen muss? Das jedenfalls befürchten einige Leser, die sich an uns gewandt haben. Wir haben bei der Helios-Klinik nachgefragt, wie sie die Lage bewertet.















Kreis Rottweil - 3G im Krankenhaus. Was für den Friseurbesuch oder das Theater gilt, geht einigen beim Besuch Angehöriger im Krankenhaus nicht weit genug. Die Befürchtung, dass auch gegen das Coronavirus Geimpfte oder Genesene das Virus einschleppen und somit Patienten gefährden könnten, ist groß. So auch bei einigen unserer Leser, die sich deshalb an uns gewandt haben.