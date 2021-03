RKI: Erstmals mehr als eine Viertelmillion Impfungen an einem Tag

Coronavirus in Deutschland

1 Erstmals wurden in Deutschland an einem Tag mehr als eine Viertelmillion Corona-Impfungen verzeichnet. Foto: dpa/Jens Büttner

In Deutschland wurden erstmals innerhalb eines Tages mehr als eine Viertelmillion Impfungen verzeichnet. Bundesweit haben bundesweit bislang 5,7 Millionen die erste Spritze erhalten.

Berlin - Zum ersten Mal sind in Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) mehr als eine Viertelmillion Corona-Impfungen pro Tag in Deutschland verzeichnet. Für Mittwoch wurden dem RKI 257 671 Impfungen gemeldet, wie aus der Statistik vom Donnerstag (Stand: 8.00 Uhr) hervorgeht. Ähnlich hohe Werte wurden auch schon an Tagen zuvor erreicht (5. März: 245 358, Dienstag: 241 916).

5,7 Millionen Geimpfte

Allerdings hatte es auch wieder Tage mit deutlich weniger Impfungen gegeben, etwa am vergangenen Wochenende (Sonntag: 147 057). Tageswerte können sich durch Nachmeldungen noch erhöhen. Mehr als 5,7 Millionen Menschen haben bundesweit laut RKI mindestens eine Impfung erhalten, das entspricht einer Impfquote von 6,9 Prozent. 3,2 Prozent - mehr als 2,6 Millionen Menschen - gelten mit zwei Dosen als vollständig geimpft.