1 Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, muss von Mai an nicht mehr in häusliche Isolation. Foto: imago images/Rolf Kremming/rolf kremming via www.imago-images.de

Wer an Covid-19 erkrankt, der muss vom 1. Mai an nicht mehr verpflichtend in Isolation. Das kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Dienstag an.















Corona-Infizierte müssen sich ab dem 1. Mai nicht mehr verpflichtend in Isolation begeben. Die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollten ab diesem Termin auf „Freiwilligkeit“ beruhen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag in Berlin nach Beratungen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern.

Ausgenommen seien Beschäftigte im medizinischen Bereich - für alle anderen gelte dann nur noch „die dringende Empfehlung“, sich im Fall einer Infektion in Isolation zu begeben und nach Ablauf von fünf Tagen freizutesten.