Von Hängezelt bis Weinfass Außergewöhnliche Übernachtungen im Schwarzwald

Abenteuerlich schlafen in 30 Metern Höhe am Kletterseil, schön kuschelig in einem gemütlich eingerichteten Weinfass oder naturverbunden in der Wildnis? Der Schwarzwald bietet viele Abwechslungen zum heimischen Schlafzimmer oder romantische Übernachtungsmöglichkeiten zu zweit.