Sommerevent in Freudenstadt Veranstaltungswochenende "Denk mal Sommer" findet statt

Das ehemalige Hotel Waldlust in Freudenstadt steht an den beiden kommenden Wochenenden im Mittelpunkt der Veranstaltung "Denk mal Sommer". Für die Organisatorin Irena Kugele ist es die erste Veranstaltung in dieser Größenordnung. Irene Kugele, Inhaberin des Café Zeitraum, ist deshalb sichtlich aufgeregt, als sie über die Planungen spricht.