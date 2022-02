Amokdrohung für Mittwoch Kriminalpolizei sichert Spuren in der Nell-Breuning-Schule Rottweil

Große Aufregung an der Nell-Breuning-Schule in Rottweil: Ein Unbekannter hat für Mittwoch einen Amoklauf angekündigt. Ein entsprechender Schriftzug wurde am Montag an einer Toilettentür der Schule entdeckt. Die Polizei ermittelt.