Coronavirus in Blumberg Stadt überwacht nun die Quarantäne

Doch die neue Verantwortung, die der Schwarzwald-Baar-Kreis seinen 20 Kommunen übertragen hat, wiegt noch schwerer, wie der Bürgermeister erklärt. "Die Aufgaben, die jetzt vor uns stehen, halte ich für fast noch gewaltiger als im Frühjahr." Die Verordnungen, die vom Gesetzgebern erlassen wurden und werden, seien gut, aber die Arbeit für das Bekämpfen der Pandemie liege bei den Gesundheitsämtern, Landratsämtern mit den Gesundheitsämtern und nun "in ganz starkem Maß bei den Kommunen".

Kein Verständnis für Querdenker

Keller ist zuversichtlich, das Pandemiegeschehen zusammen mit der Verwaltung und der Bürgerschaft in den Griff zu bekommen. "Gemeinsam haben wir die große Chance, die Pandemie in absehbarer Zeit kontrollieren zu können." Mit der neuen Aufgabe konnte sich Bürgermeister Markus Keller schon ein paar Tage befassen. Verkündet wurde sie den Kommunen vorige Woche in einer Video-Konferenz der Bürgermeister und Amtsleiter mit Landrat Sven Hinterseh. Was auf ihn und die Verwaltung zukommen wird, ließ der Bürgermeister am Donnerstag schon im Gemeinderat anklingen, als er davon sprach, dass die Verwaltung an Weihnachten wohl ebenfalls dienstlich mit der Corona-Pandemie befasst sein würde. Und Keller war dabei verärgert.

Überhaupt kein Verständnis zeigt der Bürgermeister für die Querdenker. Wer immer noch behaupte, bei der Corona-Infektion handle es sich um eine Grippe, habe die Zeichen der Zeit überhaupt nicht erkannt.

Er habe mit mehreren Blumbergern gesprochen, die an Corona erkrankt waren. Noch Wochen und sogar Monate nach dem offiziellen Infektionsende hätten sie Beschwerden. Als Beispiele nannte der Bürgermeister starke Beeinträchtigungen oder gar den Verlust der Sehkraft während und nach der Corona-Infektion körperliche Erschöpftheit.

Außerdem könne es passieren, dass der Geruchs- und Geschmackssinn zum Teil noch Wochen nach der Infektion beeinträchtigt seien.