1 Mit Mühldorf am Inn, Miesbach und Rottal-Inn liegen in Bayern drei Kreise über der 1000er-Marke. Foto: dpa/Peter Kneffel

Das Coronavirus wütet dieser Tage in Deutschland – in Bayern sind drei Kreise besonders betroffen. Sie weisen eine Corona-Inzidenz von über 1000 auf.















München - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und -Toten steigen in Bayern weiter rasant an. Das Robert Koch-Institut meldete am Freitagmorgen 13 197 neue Covid-19-Fälle im Freistaat - das ist mehr als ein Viertel der insgesamt 48 640 Neuinfektionen in Deutschland. Außerdem wurden 63 neue Pandemieopfer in Bayern gemeldet. Fast jeder Dritte der bundesweit 191 Corona-Toten kam somit aus dem Freistaat.

Acht der zehn Landkreise mit den bundesweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen lagen am Donnerstag in Bayern. Mit Mühldorf am Inn, Miesbach und Rottal-Inn lagen drei Kreise über der 1000er-Marke, an erster Stelle stand Rottal-Inn mit 1156,0. Mit 454,9 hatte Bayern im Vergleich der Bundesländer die dritthöchste Inzidenz.