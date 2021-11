1 Im Südwesten liegen mehr als 250 Covid-Patienten auf Intensivstationen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Baden-Württemberg tritt von Mittwoch an bei Corona in die sogenannte Warnstufe ein. Unterdessen werden Fragen laut: Schaffen die Hausärzte die Booster-Impfungen?















Stuttgart - Für Ungeimpfte ist das Leben gefährlicher, von diesem Mittwoch an wird es auch komplizierter. In Baden-Württemberg sind so viele Coronapatienten auf der Intensivstation, dass am Dienstag die sogenannte Warnstufe ausgerufen wurde. Das hat vor allem für all jene, die sich hätten impfen lassen können, dies aber noch nicht getan haben, zum Teil weitreichende Folgen: