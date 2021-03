1 Das Land Baden-Württemberg zieht wegen der Verbreitung der Corona-Mutante die Zügel an. Foto: dpa/Peter Kneffel

Auch Wechselunterricht soll angeblich bald wieder möglich sein. So reagieren Lehrerverbände auf die Kehrtwende des Kultusministeriums.

Stuttgart - Die Landesregierung führt wegen steigender Corona-Infektionszahlen die Maskenpflicht an den 2450 Grundschulen in Baden-Württemberg ein, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Regierungskreisen erfahren hat. Betroffen davon sind rund 380 000 Grundschüler, die seit dieser Woche wieder im vollen Präsenzunterricht sind. Sie sollen demnach im Schulgebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. An den weiterführenden Schulen in den 5. und 6. Klassen und Abschlussklassen besteht schon eine Maskenpflicht.

