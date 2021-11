1 Die Intensivstationen füllen sich immer mehr mit Covid-19-Patienten. Foto: dpa/Fabian Strauch

In Baden-Württemberg ist am Montag eine kritische Marke gefallen. Auf den Intensivstationen liegen nun über 400 Covid-19-Patienten. Damit drohen ab Mittwoch deutlich schärfere Maßnahmen.















Link kopiert

Stuttgart - Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg hat am Montag erstmals den für die Alarmstufe entscheidenden Wert von 390 überschritten und lag bei 406 (plus 27). Das teilte das Landesgesundheitsamt am Montagabend mit (Stand: 16 Uhr).

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Auch eine Pandemie der Geimpften?

Bei einem zweifachen Überschreiten der Marke wird die sogenannte Corona-Alarmstufe am Folgetag ausgerufen. Damit könnten ab Mittwoch deutlich schärfere Regeln gelten. Ungeimpfte Menschen in Baden-Württemberg werden dann vermutlich von der Teilnahme am öffentlichen Leben im Südwesten weitgehend ausgeschlossen.

Die Corona-Verordnung sieht in diesem Fall landesweit die 2G-Regel (geimpft oder genesen) etwa in Restaurants, Museen, bei Ausstellungen sowie bei den meisten anderen öffentlichen Veranstaltungen vor. Wer ungeimpft ist und nur einen Test vorweisen kann, bleibt dann auch im Kino, im Schwimmbad oder im Fitnessstudio, in Volkshochschulkursen und Musikschulen außen vor. Schulkinder müssen in der Klasse wieder Maske tragen.