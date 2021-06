Tötungsdelikt in Dauchingen Ehemann von Opfer erliegt schweren Brandverletzungen

Nach dem Tötungsdelikt mit anschließendem Brand in Dauchingen, bei dem eine 72-Jährige tot aufgefunden wurde, ist nun ein weiteres Opfer zu beklagen: Ihr 81-jähriger Ehemann starb in der Nacht auf Dienstag an seinen schweren Brandverletzungen.