Pforzheim - Um in der vierten Corona-Welle möglichst viele Menschen in Baden-Württemberg mittels Impfungen zu schützen, sind am Samstag Tausende Spritzen gesetzt worden. Mancherorts gab es dafür sogar spezielle Aktionen wie einen 24-stündigen Impfmarathon in Pforzheim oder einen „Großen Impf-Tag“ in Mannheim.

Allein in Pforzheim standen von 0.00 bis 24.00 Uhr 6000 Impftermine im CongressCentrum zur Verfügung. Im Zuge der baden-württembergischen Kampagne #dranbleibenBW packte sogar Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) mit an und unterstützte das Team um die Pforzheimer Pandemiebeauftragte und Ärztin Nicola Buhlinger-Göpfarth.

Rund 70 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg geimpft

Der Anteil der mindestens einmal gegen Corona geimpften Menschen in Baden-Württemberg liegt bei rund 70 Prozent. Etwa ein Fünftel der Bevölkerung hat schon eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Mehrere Profisportvereine wollen zudem kommende Woche ebenfalls mit 24-Stunden-Impfaktionen die Impfquote erhöhen. Unter dem Motto „Unsere Offensive: Impfen“ sollen am Mittwoch und Donnerstag möglichst viele Menschen in Stadien und Sporthallen geimpft werden.

Der Landkreis Esslingen, der Malteser Hilfsdienst und die Messe Stuttgart veranstalten kommendes Wochenende einen „Drive-In-Impfmarathon“. In Anspielung an die neue Marketingkampagne des Landes wollen sie unter dem Motto „Wir impfen The Länd“ binnen 48 Stunden bis zu 20 000 Menschen impfen.