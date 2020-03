Coronavirus In Baden-Württemberg ist es leise geworden

Stuttgart/Karlsruhe/Bretten - Leiser, wie heruntergedimmt läuft das Leben in Baden-Württemberg unter den Zwängen der Corona-Pandemie. Wo in den Innenstädten sonst zur Mittagszeit in den Lokalen alle Tische besetzt sind und an den Imbissständen angestanden wird, ist der Betrieb am Dienstag bescheiden. Wo die Sonne durch dünne Schleierwolken dringt und fast schon frühlingshaft wärmt, sitzen nur hier und da Gäste im Freien und genießen trotz allem die Mittagspause. Wo sich sonst lärmend Schüler auf den Nachhauseweg machen, herrscht ungewohnte Stille.