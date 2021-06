St. Georgener Räte ärgern sich Stadt kommt parkenden Lastwagen auch mit Verbot kaum bei

Noch immer sind sie in der Industriestraße: die Lastwagen mit oft ausländischen Kennzeichen, wegen denen die Stadtverwaltung eigentlich ein absolutes Parkverbot in diesem Bereich erlassen hatte. Den Gemeinderäten stieß das in ihrer jüngsten Sitzung sauer auf. Wird hier etwa nicht durchgegriffen?