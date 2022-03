1 Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist auch am Sonntag wieder gestiegen (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg steigt den fünften Tag in Folge – mit immer größeren Sprüngen. Ein Überblick über die Zahlen von Sonntag.















Stuttgart - Das Landesgesundheitsamt (LGA) hat den fünften Tag in Folge einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten gemeldet. Es gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) mit 1485,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1450,8 gelegen, zum Monatsbeginn sogar nur bei 1355,1.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 14 970 neue Infektionen - ein Anstieg auf 2 264 608 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 14 438 Menschen gestorben. Das waren 15 mehr als am Vortag.

Die Lage auf den Intensivstationen im Land

Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Auf den Intensivstationen im Land lagen den LGA-Angaben zufolge am Sonntag 242 Covid-Patientinnen und -Patienten. Das waren drei weniger als am Vortag. Auch die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, ging zurück um 0,4 auf 6,8.