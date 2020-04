Coronavirus Impfstoff soll im Sommer getestet werden

Saisonkräfte für Spargelernte

Erste Erntehelfer aus Rumänien in Deutschland angekommen

Trotz Corona-Krise durften nun die ersten Erntehelfer aus Rumänien einreisen, um bei der Spargelernte zu helfen. In Deutschland sollen sie erst mal möglichst viel Abstand voneinander halten - am Flughafen in Rumänien herrschte dagegen am Morgen dichtes Gedränge.