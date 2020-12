Coronavirus im Zollernalbkreis Zahl der Patienten im Klinikum steigt

Die Zahl der Corona-Infizierten im Zollernalbkreis ist auch am Dienstag weiter angestiegen. Das Gesundheitsamt meldete weitere 26 bestätigte Fälle. Ein über 80 Jahre alter Mann ist an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. Damit hat sich die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Corona im Kreis auf 93 erhöht.