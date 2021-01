Coronavirus im Zollernalbkreis Zahl der Fälle nun bei über 5000

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Der Inzidenzwert (Zahl der Infektionen je 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen) ist trotz dieser neuen Fälle erneut leicht gesunken: Nach 94,4 am Dienstag und 89,2 am Mittwoch lag er am Donnerstag bei 86,6.

24 Patienten im Zollernalb-Klinikum

Im Zollernalb-Klinikum waren am Donnerstag 24 Corona-Patienten aufgenommen, zwei weniger als am Mittwoch. Weiterhin vier davon liegen auf der Intensivstation, wie am Mittwoch zwei von ihnen müssen beatmet werden.