Immer mehr Menschen werden auf Corona getestet. Die Infektionszahlen im Kreis steigen wieder leicht an.

Das Corona-Geschehen im Zollernalbkreis hat sich noch nicht vollständig beruhigt. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch elf neue Fälle. Aber der Inzidenzwert ist deutlich zurückgegangen, und zwar von 62,8 auf 51,2.

Zollernalbkreis - Nach den Angaben des Gesundheitsamts leben die betroffenen elf Personen in Albstadt (4), Balingen (3), Burladingen (1), Dautmergen (1), Meßstetten (1) und in Straßberg (1).

Die Zahl der Menschen im Zollernalbkreis, die sich seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, hat sich, nach einer Korrektur, auf 5527 erhöht. Die überwiegende Mehrheit davon, 5194, gilt inzwischen als wieder genesen.

Derzeit 202 Bürger infiziert

Derzeit gelten 202 Bürger im Landkreis als infiziert. Die meisten akuten Fälle gibt es in Balingen (38), gefolgt von Albstadt (35), Hechingen (24), Haigerloch (22), Burladingen (18), Meßstetten (13), Bisingen (11) und Winterlingen (10). Weitere Fälle gibt es in Rangendingen (7), Schömberg und Straßberg (je 6), Rosenfeld (4) und in Geislingen (2).

Die Zahl der Patienten, die wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion im Zollernalb-Klinikum behandelt werden, liegt bei 24. Fünf Patienten liegen weiterhin auf der Intensivstation. Beatmet werden muss einer der Patienten, so das Gesundheitsamt.

131 Menschen haben im Landkreis wegen Corona bisher ihr Leben verloren.