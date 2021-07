1 Das Gesundheitsamt meldete die aktuellen Corona-Zahlen im Kreis. Foto: © peterschreiber.media – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus in der Region steigt auf 10 012.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Gesundheitsamt meldete die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Mittwoch wurden 9786 Genesene gemeldet (+2), 213 Todesfälle, die in Zusammenhang mit dem Virus gebracht werden, sowie 13 aktuell an Covid-19 Infizierte (+4). Die sechs neuen Fälle verteilen sich wie folgt im Landkreis: Bad Dürrheim (1), Blumberg (1), Donaueschingen (1) und Villingen-Schwenningen (3). Von den aktuell 13 an Covid-19 Infizierten sind fünf Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, darunter ist keine Delta-Variante. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 5,6 (Stand Mittwoch, 16 Uhr) an. Am Vortag lag sie bei 4,2. Im Falle von Symptomen gilt im Landkreis nach wie vor, dass sich die Patienten für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden müssen, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. Am Wochenende vermittelt der Ärztliche Bereitschaftsdienstes unter Telefon 116 117 .