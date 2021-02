1 Das Gesundheitsamt informiert über den aktuellen Stand in der Corona-Pandemie. (Symbolfoto) Foto: candy1812 – stock.adobe.com

Allerdings sind zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu beklagen.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Freudige Nachricht aus dem Gesundheitsamt, das die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mitteilt. Es wurden keine Neuinfektionen verzeichnet.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Am Dienstag wurden 5754 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 21 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 6025 (- 1 Fall zum Vortag – statistisch korrigiert), die genesenen Fälle sowie 170 Todesfälle (+ 2) sind hierin enthalten. Derzeit sind somit 101 Personen (- 24) mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 43,3 (Stand Dienstag, 16 Uhr) an.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 41 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut DIVI-Intensivregister sind zehn Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, vier davon werden invasiv beatmet (Stand Dienstag, 10 Uhr).

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen jeweils montags und donnerstags von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Dort wurde am Montag, 15. Februar, von 73 Personen ein Abstrich genommen. Personen mit Symptomen können sich an den Hausarzt wenden. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon 116 117 (ohne Vorwahl) bereit.

Die Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung ist unter Telefon 07721/9 13 76 70 und per E-Mail ordnungsamt@ Lrasbk.de zu erreichen. Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus ist unter Telefon 07721/ 9 13 71 90, E-Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de geschaltet. Zu Thema "Reiserückkehr" werden Fragen unter Telefon 07721/9 13 76 79, E-Mail Reiserueckkehrer@ Lrasbk.de beantwortet. Die Hotlines sind mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr erreichbar.