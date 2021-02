Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis Drei weitere Todesfälle gemeldet

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 42 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut DIVI-Intensivregister sind derzeit zwölf Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, drei davon werden invasiv beatmet (Stand Freitag, 15 Uhr).

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Donnerstag von 57 Personen ein Abstrich genommen.