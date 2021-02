1 Das Gesundheitsamt gibt die aktuelle Corona-Statistik bekannt. Foto:Pixabay Foto: Schwarzwälder Bote

Elf neue Corona-Fälle wurden am Freitag gemeldet. Bei einem Kleinkind aus

Elf neue Corona-Fälle wurden am Freitag gemeldet. Bei einem Kleinkind aus Brigachtal wurde erstmals im Kreis die südafrikanische Mutation des Coronavirus nachgewiesen.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Am Freitag wurden 5796 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 14). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 6061 (+ 11), die Genesenen sowie 175 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Aktuell sind 90 Personen (- 3) mit dem Virus infiziert.

Die Neuinfektionen verteilen sich auf drei Orte des Landkreises: Bad Dürrheim (3), Dauchingen (1) sowie Villingen-Schwenningen (7).

Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt laut Landesgesundheitsamt 34,4 (Stand Donnerstag, 16 Uhr).

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Donnerstag von 110 Personen ein Abstrich genommen.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 36 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut DIVI-Intensivregister sind derzeit neun Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, vier davon müssen invasiv beatmet werden (Stand Freitag 10 Uhr).