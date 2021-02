Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis 24 neue Fälle

Schwarzwald-Baar-Kreis (mad). Am Mittwoch wurden 5624 Corona-Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 19 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Fälle liegt aktuell bei 5937 (+ 24), die Genesenen sowie 162 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Derzeit sind somit 151 Personen (+ 5) mit dem Virus infiziert. Die Neuinfektionen verteilen sich auf acht Städte und Gemeinden des Landkreises: Bad Dürrheim (1), Blumberg (1), Bräunlingen (1), Dauchingen (1), Donaueschingen (1), Mönchweiler (1), St. Georgen (1) sowie Villingen-Schwenningen (17). Das Landesgesundheitsamt gibt die Sieben-Tages-Inzidenz mit 72,5 an (Stand Dienstag, 16 Uhr). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 42 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut DIVI-Intensivregister sind elf Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, drei davon werden invasiv beatmet (Stand Mittwoch, 11 Uhr). Das zentrale Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, öffnet donnerstags von 13 bis 15 Uhr.