1 Das Gesundheitsamt informiert über die aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie.Foto: Pixabay Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: Schnelltests in Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis (mad). Nach mehreren Tagen mit Neuinfektionen im einstelligen Bereich meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch 22 neue Corona-Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Das Amt informiert über 5997 Personen, die bereits wieder gesund sind (+ 9 zum Vortag). Die Gesamtsumme der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 6261 (+ 22), die Genesenen sowie 178 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Somit sind derzeit 86 Personen (+ 13) mit dem Virus infiziert. Das Landesgesundheitsamt gibt die Sieben-Tages-Inzidenz mit 30,1 (Stand Dienstag, 16 Uhr) an.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 22 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind vier Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung (Stand Mittwoch, 12 Uhr). Derzeit muss niemand invasiv beatmet werden.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, bietet neben den regulären Öffnungszeiten (Montag und Donnerstag von 13 bis 15 Uhr für PCR-Labor-Tests) Sonderöffnungszeiten für Schnelltests an. Am Donnerstag, 11. März, werden von 13 bis 15 Uhr sowie am Freitag und Samstag von 9 bis 11 Uhr kostenfreie Schnelltests angeboten. Am Dienstag kamen 28 Personen mit dem Wunsch nach einem Schnelltest. Nach dem Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Länder soll jeder Bürger die Möglichkeit haben, wöchentlich einen kostenlosen Schnelltest (PoC-Test) machen zu können. Das Angebot gilt für symptomlose Personen.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamts für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus Bürger unter Telefon 07721/ 9 13 71 90, E- Mail gesundheitsamt@Lrasbk.de, geschaltet. Die Hotline ist montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 11.30 Uhr erreichbar.

Termine für eine Corona-Schutzimpfung im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Schwenningen, Waldeckweg 25, sind grundsätzlich nur per Voranmeldung möglich und können telefonisch unter 116 117 (ohne Vorwahl) oder online unter www.impfterminservice.de vereinbart werden. Das Landratsamt weist darauf hin, dass es selbst keine Termine vergeben kann.