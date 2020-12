Coronavirus im Kreis Rottweil Sinkende Inzidenz womöglich trügerisch

Die Vorbereitungen dort seien aufwendig, aber ein Heim sei bereits komplett startklar, alle Unterlagen und Einwilligungen lägen vor, so Seeger. "Die Impfbereitschaft liegt dort bei den Bewohnern bei 90 Prozent, bei den Beschäftigten bei 50 Prozent", so Seeger. Die Rücksprache mit Offenburg habe gezeigt, dass die Zahlen dort ähnlich sind. Die Bereitschaft der Bewohner in Heimen sei deutlich höher als die der Beschäftigten. Was in den Heimen derzeit geleistet werde, sei enorm, betont Seeger.

Mit einer Inzidenz von 220,2 am Mittwoch sei man nun zwar weg von der 400er-Marke noch vor Weihnachten, so Landrat Michel, doch die Zahlen seien "möglicherweise trügerisch". Viele Labore seien über Weihnachten geschlossen gewesen. "Wir wissen nicht, wie viele Tests noch in der Pipeline liegen." Auch die Entwicklung in den acht Heimen gebe weiter Anlass zur Sorge. Immerhin sei die Zahl der aktiven Fälle spürbar zurückgegangen. "Es ist ein gewisser Hoffnungsschimmer zu erkennen", sagt Michel. Mit Hilfe der Feuerwehren Feuerwehren aus Schramberg, Rottweil, Sulz, Oberndorf und Schiltach seien am Montag zudem 170.000 FFP2-Masken des Landes in den Heimen verteilt worden.

Gesundheitsamtsleiter Adam macht deutlich, dass man den Lockdown weiter sehr ernst nehmen müsse. Wenn er sehe, dass das Einkaufen im Supermarkt für manche Bürger inzwischen wieder zum "Event" werde, stimme das bedenklich.

1700 positive Tests

Trotz des besonderen Blicks auf die Pflegeheime sei das Infektionsgeschehen im Kreis weiter diffus. "Die Hotspots sind die Familien", so Adam. Im November habe man 5500 Kontakte bearbeitet, davon 3600 K1-Kontaktpersonen und 920 Infizierte, im Dezember 7000 Kontakte, davon 4700 K1-Personen und 1700 Infizierte. Zum Vergleich: In der ganzen ersten Welle von Frühjahr bis Sommer hatte es knapp 800 Virusinfektionen gegeben. Von den nun allein im Dezember 1700 positiv Getesteten seien 218 in Heimen zu verzeichnen gewesen, der Rest über den Kreis verteilt.

Jeder Todesfall schrecklich

Adam stellt die Arbeit der Pflegekräfte besonders hervor: "Hut ab, was von den Mitarbeitern geleistet wird." Die viele Mehrarbeit erfolge unter ständigem Eigenschutz, auch im häuslichen Umfeld. Inzwischen sei die Lage in sechs Heimen stabil, in zweien weiter prekär. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist bedrückend. "Jeder Todesfall ist schrecklich", so Adam. Der jüngste Verstorbene sei 51 Jahre alt gewesen.

49 Patienten in der Klinik

In der Klinik in Oberndorf werden derzeit 14 Covid-Patienten stationär behandelt, davon müssen vier beatmet werden. In der Helios-Klinik Rottweil sind es 31 Covid-Patienten, zwei liegen auf der Intensivstation.

Kühlaggregate fehlen noch

Der Aufbau des Kreisimpfzentrums (KIZ) könne zum 4. Januar abgeschlossen werden, zumindest was die Aufgaben des Kreises angeht, informiert der Erste Landesbeamte Hermann Kopp. Bei den Tiefstkühlaggregate und der erforderlichen IT sei man vom Land abhängig. Für die Programme laufen laut Kreisbrandmeister Nicos Laetsch derzeit die Schulungen. Die Lieferung der Soft- und Hardware erfolge aber recht kurzfristig vor Inbetriebnahme des KIZ am 15. Januar. Die Kühlaggregate sollen ab dem 4. Januar eintreffen.

Unterstützung erhält der Kreis beim Betrieb des KIZ von acht weiteren Soldaten der Bundeswehr. Oberstleutnant der Reserve Lothar Haigis als Leiter des Verbindungskommandos berichtet hier von einer sehr guten Zusammenarbeit. Landrat Michel geht angesichts der erwarteteten geringen Impfstoffmengen (wir berichteten gestern) jedoch von einem "verhaltenen" Impfstart aus. Gesundheitsamtsleiter Adam ist aber zuversichtlich, dass das Impfgeschehen später Fahrt aufnimmt. Wichtig sei jetzt, überhaupt anzufangen.