1 Das Corona-Virus setzt sich hartnäckig in der Region fest. Foto: © Corona Borealis - stock.adobe.com

Der Kreis Rottweil und die Nachbarkreise machen in diesen Tagen keine weiteren entscheidenden Schritte bei der Entwicklung des Infektionsgeschehens zum Besseren hin. Die Inzidenzen bewegen sich seitwärts.

Kreis Rottweil - Der Kreis Rottweil beispielsweise erreicht am Montag, Stand 16 Uhr, lediglich eine minimale Verbesserung gegenüber dem Vortag. Das Landesgesundheitsamt gibt den Wert an Neuinfektionen auf 100 000 Bewohner in den vergangenen sieben Tagen mit 64,3 an.

Am Tag zuvor lag der Wert bei 65,8. Immerhin – das wäre die positive Sicht auf die Dinge – stabilisiert sich die Lage. Doch vom Landesdurchschnitt von 42,9 ist die Region insgesamt noch ein gutes Stück weit entfernt.

Der Kreis Tuttlingen hat aktuell einen Inzidenzwert von 94,5 (Vortag: 98), der Zollernalbkreis kommt auf 80,3 (79,7) und für den Schwarzwald-Baar-Kreis wird ein Wert von 68,2 (69,2) ausgewiesen. Im Kreis Freudenstadt beträgt die Inzidenz 61,7 (62,6).

Nächste wichtige Marke zu weiteren Öffnungsschritten ist die 50er-Marke

Die nächste wichtige Marke zu weiteren Öffnungsschritten (nach 100) ist die 50er-Marke: Sinkt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen auf unter 50 dürfen sich laut Corona-Verordnung wieder zehn Personen aus maximal drei Haushalten treffen. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht mit.

Der Einzelhandel darf dann wieder unter bestimmten Regeln öffnen. Besondere Verkaufsaktionen, die einen verstärkten Zustrom von Menschenmengen erwarten lassen, seien hingegen nicht erlaubt. Die Testpflicht für Kunden entfällt.