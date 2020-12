Coronavirus im Kreis Freudenstadt Zahl der Infektionen steigt weiterhin

Zur Lage in der Klinik Freudenstadt teilt das Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung mit, dass sich die Geschäftsführung zum aktuellen Zeitpunkt bei der intensivmedizinischen, ärztlichen Versorgung gut aufgestellt sehe.

Dennoch hätten die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF) – wie fast alle Kliniken in Deutschland – ein Problem mit unbesetzten Stellen. Die Situation verstärke sich natürlich, wenn Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen. In diesem Jahr habe man es bekannterweise nicht nur mit saisonbedingten Krankheitsausfällen, sondern auch mit Corona-Erkrankungen in der Belegschaft zu tun. Auch die Schließung von Schulen und Kindergärten gehe nicht spurlos an den Mitarbeitern vorbei, denn auch die Kinder der KLF-Mitarbeiter müssten betreut werden. Ein krankes Kind könne aber nicht in einer Notbetreuung betreut werden, in einer solchen Situation falle dann möglicherweise ein Mitarbeiter aus.

In der aktuellen Situation versuche das Krankenhaus durch Kapazitätseinschränkungen wie der Verschiebung nicht dringlicher Operationen die freiwerdenden Personalressourcen an anderer Stelle einzusetzen. Dabei kämen auch externe Arbeitskräfte zum Zug. Ihr Einsatz werde an die aktuelle Personalsituation angepasst und müsse mit den jeweiligen Stationen und Dienstplänen individuell abgestimmt werden.

Dynamische Personalplanung

Manchmal handle es sich bei diesen Arbeitnehmerüberlassungen nur um einzelne Dienste, manchmal auch um mehrere Tage. Die Personalplanung sei, wie alles in diesen Zeiten, sehr dynamisch, so die KLF. Die Frage nach der genauen Zahl der externen Arbeitskräfte – Pfleger und Ärte – ließ die KLF unbeantwortet.

Bei der Heimaufsicht haben sich derweil auf den Aufruf des Landratsamts 17 Freiwillige gemeldet, davon eine Pflegefachkraft und sechs mit Pflegeerfahrung. Bei dem Aufruf Anfang Dezember wurde nach Frewilligen zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Pflegeeinrichtungen gesucht.

Außerdem habe das Landratsamt beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK), bei Leiharbeitsfirmen und verschiedenen anderen Institutionen sowie Plattformen angefragt. Auch wurde von Seiten des VSD (Verein sozialer Dienstleister) bei den Mitgliedern nach Aushilfen gefragt.