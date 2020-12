Coronavirus im Kreis Calw Vier weitere Todesfälle registriert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Darüber hinaus meldet die Kreisbehörde 66 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. 18 der Fälle entfallen dabei auf Calw, sieben sind es in Haiterbach, sechs in Nagold, fünf in Dobel, vier in Wildberg, jeweils drei in Altensteig, Bad Herrenalb, Egenhausen, Neuweiler und Schömberg, zwei in Althengstett, Ebhausen und Oberreichenbach, jeweils einer in Bad Wildbad, Höfen, Simmersfeld, Simmozheim und Unterreichenbach.